Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 445,65 puan ve yüzde 0,48 değer kaybederek 92.597,62 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi de yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,11 ile ulaştırma oldu.

Dün gün boyu satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, 92.720,87 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,58 değer kaybederek 93.043,28 puanla 4 Mayıs 2017'den bu yana kötü kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin yapacağı konuşmanın izlenmesi gerektiğini kaydederek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.100 ve 91.500 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.