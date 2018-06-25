Dolarda yaşanan düşüşle birlikte borsada yeni hafta yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 3,55 ve 3403 puan yükselişle 99.256 puandan başlarken, dolar kuru 4.60 TL seviyelerinde bulunuyor.

BIST-100 açılışla birlikte en yüksek 99.394 seviyesini gördü. Hızlı yükselişin ardından borsanın 98 bin seviyelerine çekildiği görüldü.

Endeks saat 10.15 itibariyle yüzde 2.53 artışla 98 bin 280 puan seviyelerinde bulunuyor.

Cuma günü dünya borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle 96.186,76 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kazancıyla 95.852,11 puandan tamamlamıştı.

Analistler, dün gerçekleştirilen seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kazandığını anımsatarak, seçim sonuçlarının ardından Türk lirası varlıkların pozitif ayrıştığı kaydetti.

Türk lirası varlıklarındaki pozitif ayrışmanın devam edebileceğini ve oynaklığın azalmasının beklenebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.200 ve 100.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde haziran ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da İfo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da küresel piyasalardaki risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

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