Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 71,69 puan gerilerken, bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,06 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,25 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün yurt içinde açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verisi ile cari işlemler açığının beklentilerden iyi gelmesinin ardından 109.341,70 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 değer kazancıyla 109.156,47 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Küresel piyasaların bugün başlayacak ve kararı yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına odaklandığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 109.300 direncini kırması durumunda 110.000 puanın üzerini test edebileceğini, 106.400 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul 100 Endeks

borsa istanbul açılış

borsa istanbul kapanış