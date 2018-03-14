Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 55,08 puan ve yüzde 0,05 artarak 118.321,95 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,02 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,37 ile sigorta oldu.



Dün güne pozitif başlayan ve 118.610,93 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki artışların neden olduğu satış baskısı ile düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 118.266,86 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.500 seviyesinin destek, 119.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.