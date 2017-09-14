Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 108.264,93 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi 109,40 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile madencilik oldu.
Dün uluslararası piyasalarda artan dolar talebinin negatif etkisiyle gün boyu satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 değer kaybıyla 108.155,53 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı ile yurt dışında İngiltere Merkez Bankası kararları ve ABD'de enflasyon verisinin piyasaların odak noktasında olduğunu belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 108.300 desteğinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 106.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 110.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek PPK toplantısından herhangi bir faiz değişikliği beklemiyor. TCMB, bir önceki PPK toplantısında politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12,25'te sabit tutmuştu.
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