Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 371,55 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 0,16 ile gıda, içecek oldu.

Dün, Avro Bölgesi büyüme verisinin yıllık bazda beklentileri aşmasının pozitif desteği ve artan küresel risk iştahı ile gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 değer kazancıyla 106.447,54 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 104.200 seviyesinin destek, 107.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bugün açıklanacak ekim ayı sanayi üretim endeksinde yüzde 4,7 artış bekliyor. Öte yandan, ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,2, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,4 artacağı tahmin ediliyor.

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