Borsa güne yükselişle başladı

BAçılışta BIST 100 endeksi 350,32 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 0,05 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile gıda, içecek oldu.



Dün 109.628 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alımlarla toparlayarak artıya geçti ve günü yüzde 0,25 değer kazancıyla 110.454,67 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de 3'üncü çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 seviyesinin direnç, 108.500 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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