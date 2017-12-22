Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 621,95 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla kazandıran yüzde 1,94 ile spor oldu.

Dün, 111.861,46 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 değer kazancıyla 6 haftanın en yüksek kapanış seviyesi olan 111.272 puandan tamamladı.

Analistler bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 111.200 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin 112.500 direnci olacağını dile getirdi.

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