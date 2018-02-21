Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.588,21 puan ve yüzde 1,40 artarak 115.021,06 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,85, holding endeksi de yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,78 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,13 ile sigorta oldu.

Dün, güne yükselişle başlayan ve 116.926,82 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, jeopolitik belirsizlikler, ABD borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 2,11 düşüşle 113.432,85 puandan tamamladı.

Analistler, Suriye'deki gelişmelerin piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ettiğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 puanın kırılması durumunda 112.500 ve 111.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, yükselişlerde ise 115.500 puanın direnç olarak öne çıkacağını dile getirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, Avrupa ve ABD'de imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini söyledi.