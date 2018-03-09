Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 360,22 puan ve yüzde 0,31 artarak 116.927,30 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.



Dün, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine karşın 117.400 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlar sonrasında düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 116.567,08 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de şubat ayı istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.500 ve 116.000 seviyelerinin destek, 117.700 ve 119.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.