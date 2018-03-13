Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 116,31 puan ve yüzde 0,10 artarak 118.527,75 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi de yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,30 ile inşaat oldu.

Dün küresel piyasalarda artan risk iştahı ile alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 yükselişle 118.411,44 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurtiçinde Hazine'nin düzenleyeceği 5 yıllık tahvil ihalesinin, yurtdışında ise ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile siyasi gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 119.000 puanı aşması durumunda yükselişinin ivme kazanabileceğini, olası düşüşlerde ise 116.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.