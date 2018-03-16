Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,35 artışla 117.611,34 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 409,80 puan ve yüzde 0,35 artarak 117.611,34 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,78 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,36 ile sigorta oldu.

Dün, gün içinde 118.149,33 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki hızlı yükselişlerin neden olduğu satış baskısı ile düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 117.201,54 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak konut başlangıçları, sanayi üretimi ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.500 puanın destek, 119.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.