Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 583,05 puan ve yüzde 0,51 artarak 116.033,32 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,88 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,19 ile sigorta oldu.

Dün, yükseliş eğilimindeki döviz kurları ve sert düşen dünya borsalarının negatif etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,51 değer kaybıyla 115.450,26 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de enflasyon ve Avro bölgesi tüketici güveni başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde piyasalarda dalgalı seyrin devam edebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.500 puanın destek, 117.700 puanın ise direnç konumuna geldiğini söyledi.