Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.178,88 puan ve yüzde 1,01 artarak 117.599,23 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla değer kazanan yüzde 1,62 ile ulaştırma oldu.

Dün 117.549,73 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla 116.420,34 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve ABD'de tüketici güven endeksleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Avrupa ile Rusya arasındaki diplomatik kriz, ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşları" adımları ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin bugün yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağında olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.700 puanın direnç, 116.000 ve 114.500 seviyelerinin ise destek konuma geldiğini söyledi.