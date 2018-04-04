Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 218,28 puan ve yüzde 0,19 artışla 114.812,33 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,26 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,13 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise holding oldu.

Dün, 115.000 sınırına kadar yükselmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri veren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kazancıyla 114.594,06 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bugün gerçekleştireceği Suriye konulu zirve ile ABD Başkanı Donald Trump ve Çin'den gelebilecek ticaret uygulamalarına ilişkin açıklamaların piyasaların gündeminde olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin destek, 117.700 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.