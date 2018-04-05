Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 327,37 puan ve yüzde 0,29 artışla 114.302,99 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla artan yüzde 1,28 ile sigorta oldu.

Dün döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi ve Avrupa borsalarındaki düşüşlerin negatif etkisiyle gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 azalışla 113.975,62 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin destek, 115.500 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

ABD ile Çin arasında kızışan ticaret savaşlarının ardından bugün açıklanacak dış ticaret verilerinin öneminin arttığını vurgulayan analistler, taraflardan gelecek ve "ticaret savaşları" algısını değiştirebilecek haberlerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.