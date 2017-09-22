Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 azalışla 104.001,20 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.322,47 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,94, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,58 ile madencilik oldu.



Dün akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları sonrası döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle bugüne negatif başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde en yüksek 105.426,40 puanı görse de bu seviyeden gelen satışlarla 104.000 puanın altına geriledi.

BIST 100 endeksi, kapanışa doğru 104.000 puanın altına inerek 103.836,85 puanı görse de günü yüzde 1,26 azalışla 104.001,20 puandan tamamlandı.

Borsa İstanbul

borsa istanbul açılış

borsa istanbul kapanış

Borsa İstanbul 100 Endeksi