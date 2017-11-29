Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,57 değer kaybıyla 102.068,03 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.691,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,25, holding endeksi de yüzde 1,36 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri günü düşüşle tamamlarken, en çok gerileyen ise yüzde 7,12 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 106.181 puanı görse de döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izledi. Endeks, yüzde 2,57 kayıpla gün içi en düşük seviye olan 102.068,03 puandan kapandı.

Analistler, yarın yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşması, Fed Bej Kitap raporu ile ABD'de büyümesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyesini destek, 106.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul

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