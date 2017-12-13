Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 106,98 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 9,51 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,38 ile metal ana sanayi oldu.



Özellikle bankacılık ve holding sektöründeki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 108.266,70 puana kadar gerilemesi sonrası 109.000 puanın üzerinde dengelendi ve günü yüzde 0,10 değer kaybıyla 109.049,50 puandan tamamladı.



Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının piyasaların odak noktasında yer alacağını belirtti. Bankanın politika faizini, güçlü istihdam ve büyüme performansına bağlı olarak 25 baz puan artıracağı öngörüsünde bulunan analistler, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yılın son toplantısında halihazırda fiyatlamış olan piyasaların bankanın faiz kararından ziyade gelecek yıla yönelik faiz projeksiyonlarını merakla beklediğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 seviyesinin direnç, 106.400 seviyesinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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