Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 629,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,76, holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,46 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Haftaya yükselişle başlayan ve 117.521,98 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 115.500-116.000 bandında dengelendi.



Analistler, Suriye'de Esed rejimi medyasının, "halk güçleri" olarak adlandırdığı unsurların Afrin'e gireceğini duyurmasının jeopolitik belirsizliği artırdığını belirterek, geçen hafta yüzde 2,57 değer kazanan Borsa İstanbul'da kar satışlarını tetiklediğini ifade etti.

Jeopolitik gelişmelerin piyasaların odak noktasında olmaya devam edeceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.700 seviyesinin direnç, 115.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı kısa vadeli borç istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da şubat ayı ZEW endeksleri ve Avro Bölgesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.