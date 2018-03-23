Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 541,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 118.589,72 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarında yüzde 2'yi aşan değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle düşüşe geçti.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşamki Çin ile ilgili yaptırım açıklamalarının uluslararası piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, yarın ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri ve konut satışları verilerinin de takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 119.000 ve 120.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, 116.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.