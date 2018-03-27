Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 182,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,58 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 8,56 ile menkul kıymetler yatırım ortaklığı oldu.

Güne pozitif başlayan ve 117.549,73 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle düşüşe geçerek 116.500 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, bugün başlayan Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nden gelecek haberler ile yarın yurt içi ve dışında açıklanacak ekonomik güven endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının yanı sıra Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında derinleşen diplomatik krize ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 114.500 seviyelerinin destek, 117.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.