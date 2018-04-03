Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 488,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,36 ile finans kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,31 ile inşaat oldu.

Haftaya pozitif başlayan ve 115.390,46 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla gerileyerek, gün içinde gördüğü en düşük seviyeden kapandı.

Analistler yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin destek, 117.700 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,95 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,95) göre, bir önceki ay yüzde 10,26 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10,19'a gerileyeceği öngörülüyor.