Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 618,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,36 ile finans kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş ve Avrupa Borsalarındaki değer kayıplarının negatif etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyerek gün içinde analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 113.400 puanın altına kadar geriledi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden endeks, 114.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, Çin'in ABD'den ithal ettiği 106 ürüne gümrük tarifesi getireceği haberlerinin ardından ABD'de vadeli işlemler piyasasında endekslerin ve Avrupa borsalarının yüzde 1'in üzerinde değer kaybettiğini belirterek, azalan risk iştahı ile dolar/TL'nin 4,02 sınırına kadar yükseldiğini, Bora İstanbul'da da satış baskısının arttığını kaydetti. Dolar/TL günün ikinci yarısında kazançlarının bir bölümünü geri vererek 4'ün hemen altında dengelendi.

Yarın yurt dışında Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin destek, 117.700 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.