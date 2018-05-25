Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi güne 521,37 puan ve yüzde 0,50 azalarak 102.806,37 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 956,03 puan ve yüzde 0,93 değer kaybederek 102.371,71 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.419,87 puanı, en yüksek 103.490,30 puanı gören endeks, günü yüzde 1,39 azalışla 101.891,68 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97, sanayi endeksi yüzde 2,01, hizmetler endeksi yüzde 1,45, teknoloji endeksi de yüzde 0,74 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.714,27 puan ve yüzde 1,34 azalarak 125.746,33 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 55'i prim yaptı, 344'ü geriledi.

Garanti Bankası, Halkbank, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.292,05 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.292,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 204 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,8430 lira, satışta 4,8624 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,5749 lira, satışta 4,5932 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,54'ten, bileşik getirisi de yüzde 17,22'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 797 milyon 166 bin 592,04 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 524 milyon 461 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,45 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1707, sterlin/dolar paritesi 1,3344, dolar/yen paritesi de 109,97 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,72 dolardan işlem görüyor.