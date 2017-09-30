Borsa günü nasıl kapattı?

BIST 100 endeksi, güne 68,11 puan ve yüzde 0,07 azalarak 101.150,18 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 895,79 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak 102.114,09 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.987,15 puanı, en yüksek 102.936,96 puanı gören endeks, günü yüzde 1,42 artışla 102.651,10 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,55, sanayi endeksi yüzde 0,66, hizmetler endeksi yüzde 1,95, teknoloji endeksi de yüzde 3,94 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.628,05 puan ve yüzde 1,31 artarak 126.004,96 puandan kapandı. İşlem gören 506 hisse senedinin 321'i prim yaptı, 59'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Kardemir (D) ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.285,01 DOLAR

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.285,01 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki, kapanışa göre yüzde 0,18 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 146 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5695 lira, satışta 3,5838 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5632 lira, satışta 3,5774 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,61'den, bileşik getirisi de yüzde 11,95'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 51 milyon 766 bin 170,89 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 414 milyon 287 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,76 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1788, sterlin/dolar paritesi 1,3440, dolar/yen paritesi de 112,66 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,11 dolardan işlem görüyor.

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