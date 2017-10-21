Borsa günü yatay tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 55,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi de yüzde 0,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Gün içinde 109.273,03 puanla 13 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında etkisini artıran satışlarla günlük kazançlarının neredeyse tmamını geri verdi ve 108.500 seviyelerinde dengelendi.
Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararları ve açıklanacak şirket bilançolarının takip edileceğini belirtiyor.
Yurt dışında Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de büyüme ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerinin yatırımcıların odak noktasında olacağına değinen analistler, yükseliş eğilimindeki ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinin seyrinin de izlenmesi gerektiğini dile getirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve tarihi zirvesi konumundaki 110.530 seviyesinin güçlü direnç, olası düşüşlerde ise 105.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.
- Borsa İstanbul
- Borsa İstanbul 100 Endeksi
- borsa istanbul açılış
- borsa istanbul kapanış
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.