Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi güne 223,46 puan ve yüzde 0,22 artarak 102.291,49 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 325,90 puan ve yüzde 0,32 değer kazanarak 102.393,93 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.490,73 puanı, en yüksek 103.089,60 puanı gören endeks, günü yüzde 0,27 artışla 102.341,83 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,25, hizmetler endeksi yüzde 1,66 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,63, sanayi endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 458,60 puan ve yüzde 0,37 artarak 125.765,42 puandan kapandı. İşlem gören 512 hisse senedinin 171'i prim yaptı, 169'u geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Halkbank ve Emlak Konut GYO bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.284,76 DOLAR

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.284,76 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 164 bin 780 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,9477 lira, satışta 3,9633 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,9187 lira, satışta 3,9344 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,41'den, bileşik getirisi de yüzde 13,86'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 28 milyon 304 bin 351,98 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 771 milyon 59 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,71 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1847, sterlin/dolar paritesi 1,3410, dolar/yen paritesi de 112,01 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,53 dolardan işlem görüyor.

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