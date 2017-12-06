Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.045,11 puan artarken toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,91, holding endeksi yüzde 1,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,41 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde ile 1,08 finansal kiralama, faktoring oldu.

Döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin devam etmesiyle 106.766,00 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,99 değer kazancıyla 106.259,99 puandan tamamladı.

Analistler, yarın Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 106.400 ve 108.000 seviyelerinin direnç, 103.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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