Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.496,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 2,20, holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,77 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile orman, kağıt, basım oldu.



Artan küresel risk iştahı ile haftaya alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 117.700 puanı aştı ve 118.000-118.500 bandında dengelendi.



Analistler, yarın ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin direnç, 116.500 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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