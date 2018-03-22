Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 981,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,52, holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,75 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,37 ile ticaret oldu.

Dünkü sert düşüşün ardından bugüne pozitif başlayan ve 116.727,53 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, 116.500 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının piyasaların odağında olacağını belirterek, Fed'in faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmesine kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Fed kararlarının ardından Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarından yılın geri kalanına ilişkin ipuçlarının aranacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.500 puanın destek, 117.700 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini söyledi.