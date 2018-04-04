Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 151,96 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 13,98 ile finans kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,10 ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, 114.924,28 puana kadar yükselmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri vererek 114.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi mart ayı enflasyonu ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin destek, 117.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.