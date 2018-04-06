Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 971,96 puan artarken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,76, holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 15,32 ile finans kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,30 ile tekstil, deri oldu.

Döviz kurlarındaki sert yükselişlere karşın, dünya borsalarındaki pozitif seyrin desteğiyle 115.318,94 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 115.000 puanın hemen altında dengelendi.

DOLAR/TL 4.049 İLE REKOR KIRDI

Küresel piyasalarda artan dolar talebiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4,0469'a kadar çıkan dolar/TL ise saat 18.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,03 değer kazancıyla 4,0420'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL'de yüzde 0,7 artışla 4,9460'tan, sterlin/TL de yüzde 0,5 yükselişle 5,6595'ten işlem görürken, doların gelişmiş 5 ülke para birinine karşı değerini gösteren dolar endeksi de 5 haftanın en yüksek seviyesi olan 90,56 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de mart ayı istihdam raporu başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in konuşmasının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de açıklanacak istihdam raporunda, tarım dışı istihdamın 189 bin artması, işsizliğin ise yüzde 4'e gerilemesinin beklendiğini ifade eden analistler, verilerin ve Fed Başkanı Powell'in konuşmasının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 puanın destek, 115.500 ve 117.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.