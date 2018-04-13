Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 982,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,66 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,96 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,56 ile finans kiralama, faktoring oldu.

Dünkü sert düşüşün ardından bugüne sakin seyirle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle 110.354,67 puana kadar yükseldi ve günü 110.000 puanın üzerinde tamamladı.

Günün ilk saatlerinde 4,1617'yi gören dolar/TL, ABD-Rusya geriliminin büyümeyeceğine ilişkin iyimserlikle düşüşe geçerek 4,09'un altına geriledi.

Analistler, yarın Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de de JOLTS açık iş sayısı ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin destek, 112.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.