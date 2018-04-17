Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.083,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,34 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile madencilik oldu.

Haftaya yükselişle başlayan ve açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentileri aşmasıyla 111.115,77 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 110.500-111.000 bandında dengelendi.

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Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı kısa vadeli borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi verilerinin, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de sanayi üretimi ve Çin'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 109.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.