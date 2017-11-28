Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,29 değer kaybıyla 104.459,29 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 300,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,32 değer, holding endeksi de yüzde 0,04 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,26 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,28 ile madencilik oldu.

Döviz kurlarındaki yükselişlerin negatif etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 104.000 puan sınırına kadar gerilemesinin ardından günün ilk yarısında 104.000-104.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de toptan stoklar başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 seviyesini direnç, 103.000 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

Borsa İstanbul

borsa istanbul açılış

borsa istanbul kapanış

Borsa İstanbul 100 Endeksi