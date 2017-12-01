Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 691,91 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,28 gerilerken, holding endeksi ise yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,90 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,62 ile taş, toprak oldu.

Yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisiyle 103.095,12 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 103.000-103.300 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de ISM imalat sanayi endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyesinin destek, 104.500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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