Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 616,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi yüzde 0,34 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,72 ile iletişim oldu.

Dünkü hızlı düşüşün ardından bugüne alış ağırlıklı başlayan BIST 100 endeksi en yüksek 103.170,43 puanı gördü ve 102.800-103.200 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de tüketici güven endeksi ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyesinin önemli destek, 103.400 seviyesinin ise gün içi direnç konumuna geldiğini söyledi.

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