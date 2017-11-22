Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,42 değer kazancıyla 105.711,34 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 443,54 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi de yüzde 0,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,23 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile iletişim oldu.



Dünkü yükseliş eğilimini bugüne de taşıyan BIST 100 endeksi, 106.106,32 puana kadar çıkmasının ardından günün ilk yarısında 105.700 seviyesinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek Türkiye, Rusya ve İran zirvesinden gelecek haberlerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 seviyesinin direnç, 102.200 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.

Borsa İstanbul

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