Açılışta BIST 100 endeksi, 789,43 puan ve yüzde 0,68 artarak 117.703,96 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi de yüzde 0,62 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile bilişim oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde artan küresel risk iştahı ile alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 yükselişle 116.914,52 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri trafiğinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.500 ve 119.400 seviyelerinin direnç, 116.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.