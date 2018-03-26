Borsa haftaya 117.000 puanın üzerinde başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 523,05 puan ve yüzde 0,45 artarak 117.125,86 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,1 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 6,91 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle 115.559,53 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 116.602,82 puandan tamamladı.



Analistler, bugün yurtiçinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurtdışında ise ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların gündeminde olduğunu kaydetti.

AB Konseyi Dönem Başkanı Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un ev sahipliğinde Varna'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker'in liderliğinde bugün gerçekleşecek zirveden gelecek haber ve açıklamaların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 114.500 seviyelerinin destek, 117.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.