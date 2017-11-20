Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,15 yükselişle 106.399,34 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 159,89 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti. Holding endeksi ise güne yüzde 0,20 değer kazancıyla başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,11 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,15 ile spor oldu.

Cuma günü yükseliş eğilimindeki döviz kurları ve dünya borsalarındaki satışların etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi,105.624,30 puana kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 106.239,46 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların, ABD'de vergi reformuna ilişkin belirsizlikler ve Avrupa'daki siyasi gelişmelerin neden olduğu tedirginliklerle negatif bir seyir izlediğini ifade etti.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, dünya genelindeki siyasi gelişmeler ve buna bağlı olarak küresel risk iştahının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500 seviyesinin destek, 107.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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