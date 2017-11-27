Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 247,99 puan artarken, bankacılık endeksi de yüzde 0,15 , holding endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,99 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,56 ile bilişim oldu.

Cuma günü döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kaybıyla 104.539,41 puandan tamamladı.

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Analistler, yurt içinde TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesinin, yurtdışında ise ABD ekim konut satışları ile Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500 ve 106.400 seviyelerinin direnç, 103.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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