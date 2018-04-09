Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 688,02 puan ve yüzde 0,60 yükselişle 115.425,57 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,44 ile finans kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile sigorta oldu.

Cuma günü ABD'de açıklanan istihdam raporunun ardından gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle 115.300 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, kapanışa yakın etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 114.737,54 puandan tamamladı.

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Analistler, bu hafta ABD ve Çin'den gelmesi beklenen açıklamaların, ticaret savaşı ile ilgili algı ve dolayısıyla piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Yurt içinde bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'nin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin destek, 117.700 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.