Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,24'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Endeks, 254,57 puanlık azalışla 106 bin 280 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi de yüzde 1,07 değer kaybetti.

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul 100 Endeksi

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