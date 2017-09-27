Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,12'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Endeks, 1.163 puanlık azalışla 102 bin 765 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi ise yüzde 0,63 değer kaybetti.

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Borsa İstanbul 100 Endeksi