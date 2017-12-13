Borsa ilk yarıda geriledi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 531,53 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi de yüzde 0,90 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,14 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,07 ile madencilik oldu.

Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki gerilemelerden bulduğu destekle 109.592,58 puana kadar yükseldi. Analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 109.300 seviyesinin üzerinde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen endeks, 108.500'ün hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, saat 22.00'deki ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının bekleneceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 109.300 seviyesinin direnç olarak güçlendiğini kaydeden analistler, 106.400 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.

Borsa İstanbul

borsa istanbul açılış

borsa istanbul kapanış

Borsa İstanbul 100 Endeksi