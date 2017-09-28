Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,89'luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Endeks, 895,79 puanlık artışla 102 bin 114 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi ise yüzde 0,42 değer kazandı.

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul 100 Endeksi

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