Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,50'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,50'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Endeks, 541,70 puanlık artışla 108 bin 975 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi de yüzde 0,22 değer kazandı.

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul 100 Endeksi

borsa istanbul açılış

borsa istanbul kapanış