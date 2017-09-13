Borsa iPhone'ları beğenmedi!

S&P 500 endeksi Salı gününün ikinci yarısını rekor seviyede kapattı. Apple Inc, yeni iPhone modellerini açıkladıktan hemen sonra hisseler düşmeye başladı.

Bir önceki günü 161.50 dolardan kapatan Apple hisseleri gün içinde 163.96 dolara kadar yükseldilten sonra lansmanın hemen ardından 158.77 dolara kadar indi.

Daha sonra tekrar toparlanma çabalarına girse de Apple hisselerinde günlük kayıp yüzde 0.46 oldu.

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